Älteres Ehepaar bei Unfall in Jenesien verletzt

Ein älteres Ehepaar aus Jenesien war in einem Toyota in Richtung Bozen unterwegs, als es gegen 9.45 Uhr in einer langgezogenen Kurve zu dem Frontalzusammenprall mit einem Audi kam.

Der Toyota wurde bei dem Unfall stark beschädigt, der Lenker musste von den Männern der Freiwilligen Feuerwehr Jenesien und der Berufsfeuerwehr Bozen mit hydraulischem Bergegerät befreit werden. Beide Insassen wurden bei dem Unfall erheblich verletzt.

Während der Mann mit dem Rettungshubschrauber Pelikan 1 nach Bozen geflogen wurde, brachte das Team des Weißen Kreuzes Bozen die Frau ebenfalls ins Krankenhaus der Landeshauptstadt. Der Lenker des Audi blieb bei dem Unfall unverletzt.

Während des Einsatzes, der etwa 1,5 Stunden dauerte, wurde der Leichtverkehr durch das Dorf geleitet, lediglich der Schwerverkehr musste sich gedulden, bis die Einsatzkräfte abgeschlossen hatten.

Die Carabinieri ermitteln den Unfallhergang.

stol/liz