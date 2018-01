Alkohol, Drogen, Diebstahl: Ein Wochenend-Report

So wurden auf Südtirols Straßen 43 Vergehen gegen die Straßenverkehrsordnung erfasst, davon 3 wegen Alkohol am Steuer oder der Verweigerung, einen Alkoholtest zu machen. Einer der Lenker, ein 56-jähriger Mann aus Prags, war am Sonntagabend mit einem doppelt so hohen Alkoholwert wie erlaubt am Steuer aufgehalten worden.

16-Jähriger in Meran verhaftet

In Meran haben die Carabinieri einen 16-jährigen Rumänen ohne festen Wohnsitz festgenommen. Der Jugendliche hatte kurz zuvor einem Slowaken in Marling ein Fahrrad im Wert von 2000 Euro sowie das Smartphone und die Geldtasche gestohlen.

Außerdem hatte der 57-jährige Slowake einen Schlag auf die Lippe kassiert. Bei einer Leibesvisitation wurde dem Minderjährigen außerdem ein Taschenmesser abgenommen.

Der 16-Jährige wurde ins Jugendgefängnis nach Treviso gebracht.

Bozen: Jackendiebe und Heroindealer

In der Landeshauptstadt haben die Carabinieri hingegen zwei marokkanische Staatsbürger festgesetzt. Sie waren vom Betreiber des Kleidungsgeschäfts „Sorelle Ramonda“ im Einkaufszentrum Twenty sowie einem Mitarbeiter beim versuchten Diebstahl erwischt worden.

Die beiden Männer, 25 und 26 Jahre alt, hatten versucht, zwei Jacken der Marke Napapijri, versteckt in zwei Taschen, aus dem Geschäft zu schmuggeln. Sie hatten zuvor die Diebstahlsicherung außer Kraft gesetzt.

Weitere Ermittlungen brachten ans Licht, dass auch die Jacke, die der 25-jährige beim versuchten Diebstahl trug, zuvor aus demselben Geschäft gestohlen worden war. Der 25-jährige wurde wegen wiederholten Diebstahls und Hehlerei verhaftet, der 26-jährige auf freiem Fuß angezeigt, da er nur marginal an den Diebstählen beteiligt war.

Ebenfalls in Bozen wurde ein 27-jähriger Tunesier angezeigt: Dieser war am Sonntag in der Nähe des Bahnhofs mit Drogen erwischt worden. Insgesamt 4 Dosierungen Heroin mit einem Gesamtgewicht von 2 Gramm wurden dem Mann abgenommen. Der polizeibekannte Mann wurde auf freiem Fuß angezeigt.

