Alkohol am Steuer, Marihuana im Haus und 3 Äxte im Auto

In Bozen haben die Carabinieri eine 37-jährige Frau am Steuer ihres Autos angehalten: Die Frau war gegen 3 Uhr nachts ohne Scheinwerferlicht über die Galilei-Straße in Bozen Süd gerast. Bei der Kontrolle stellten die Ordnungshüter fest, dass die Frau betrunken war - und nahmen ihr prompt den Führerschein ab. Auch das Auto wurde beschlagnahmt. Weil die Frau zudem handgreiflich wurde, muss sie sich nun wegen Beamtenbeleidigung und Widerstand gegen Ordnungshüter verantworten.

Des Weiteren kamen in Bozen ein 27-jähriger Mann aus Gambia und ein 18-jähriger Bozner wegen Drogen in Konflikt mit dem Gesetz: Der Mann aus Gambia wurde wegen Drogenhandel angezeigt, er hatte rund 10 Gramm Haschisch bei sich. Der Bozner wurde als Konsument verzeichnet. Ebenfalls in der Landeshauptstadt wurde ein Mann aus Palästina angezeigt, weil er ein 15 Zentimeter langes Messer bei sich trug.

In Innichen hingegen stoppten die Carabinieri 2 Franzosen, 47 und 24 Jahre alt. Eine Durchsuchung der beiden Fahrzeuge sowie der beiden Wohnwägen brachte 3 jeweils 80 Zentimeter lange Äxte zum Vorschein. Da die beiden Franzosen nicht erklären konnten, woher die Äxten stammten, wurden sie angezeigt.

In Algund konnten die Carabinieri einen 20-jährigen Einheimischen schnappen, gegen den bereits ein Haftbefehl wegen erschwertem Einbruch im Juli 2017 vorlag. Der Mann wurde ins Gefängnis von Bozen gebracht. Er muss laut Haftbefehl 9 Monate hinter Gitter verbringen.

In Auer hingegen wurden einem 25-jährigem Aurer und einem 35-jährigen Mann aus Kurtatsch der Führerschein entzogen, ersterer wegen Trunkenheit am Steuer, zweiter wegen Fahren unter dem Einfluss von Drogen.

Schlussendlich konnten die Carabinieri von Prad am Stilfserjoch eine kleine Marihuana-Plantage ausheben: Der 60-Jährige aus Mals wurde wegen des Züchtens und des Besitzes von Marihuana angezeigt. Die Carabinieri beschlagnahmten etwa 200 Gramm Gras sowie 4 mehr als 1,5 Meter hohe Marihuana-Pflanzen.

stol