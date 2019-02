Antanzen gegen die Gewalt in Meran

„Eine von 3 Frauen dieser Welt wird im Laufe ihres Lebens geschlagen oder vergewaltigt. Ein Milliarde Frauen, die Gewalt erfährt, ist eine unfassbare Grausamkeit. Deshalb sind eine Milliarde Frauen, die am 14. Februar weltweit tanzen, eine Revolution.“ So lautet das Motto, das hinter der globalen Bewegung One Billion Rising steht.

Auch in Meran gingen am Donnerstagabend Dutzende Frauen und Männer auf die Straße, um bei einem sogenannten Flashmob gegen die Gewalt an Frauen anzutanzen.

D/ki