Apple fotografierte in Südtirol: So können Sie widersprechen

Vor einigen Jahren haben die ersten Google-Autos für das „StreetView“-Projekt für Aufsehen gesorgt. Letzthin waren ähnliche Fahrzeuge von Apple in Südtirol unterwegs. Verbraucher waren überrascht, einige nicht „amused“. Apple könnte demnächst mit seinem Kartendienst „Look Around“ die Hausfassaden Südtiroler Straßen und auch Häuser im Internet zeigen. In der Zeit von Mai bis Juli 2019 sollen die Fahrzeuge mit speziellen Rundum-Kameras unterwegs gewesen sein und Fotos gemacht haben. Auf einer Internetseite informiert Apple darüber, wo und wann die Bilder gemacht wurden.

Material dient „Google Maps“ und „Look Around“

In erster Linie solle das Kartenmaterial von „Apple Maps“ verbessert werden, erklärt der Konzern. Die Bilder könnten aber auch in Zukunft im neuen Panorama-Dienst „Look Around“ eingesetzt werden. Wie bei „Street View“ von Google sollen auch bei Apple die Gesichter von Menschen und Kennzeichen von Autos automatisch unkenntlich gemacht werden. Apple bietet aber auch die Möglichkeit zum Widerspruch an. Wenn Sie also der Meinung sind, von einem Kamerawagen fotografiert worden zu sein oder vorsorglich die Abbildung Ihrer Hausfassade verhindern möchten, können Sie per E-Mail widersprechen. Das können Sie sowohl vor als auch nach einer Veröffentlichung machen.

Mustertext zum Widerspruch

Damit Apple alle nötigen Angaben erhält, können Sie diesen Mustertext nutzen und die entsprechenden freien Stellen [xx] ergänzen. Senden Sie den Text anschließend per E-Mail an [email protected]

„Sehr geehrte Damen und Herren,als Eigentümer/Mieter widerspreche ich der Veröffentlichung von Abbildungen des Grundstücks/Wohngebäudes unter der Anschrift [Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort, nähere Beschreibung des Objekts] und fordere Sie auf, schon gefertigte Aufnahmen auch in den Rohdaten zu nehmen. Ich widerspreche ebenfalls der Abbildung meiner Person und/oder meines Fahrzeugs. Vermutlich bin ich am [Datum] in [Ort und Straße, ggf. näher beschreiben] um ca. [xx] Uhr aufgenommen worden. [Gegebenenfalls nähere Beschreibung Ihrer Kleidung, besonderer Merkmale usw.] Mein Fahrzeug hat das Kennzeichen [xx; gegebenenfalls näherer Beschreibung des Fahrzeugs]. Ich bitte um Bestätigung.Unterschrift“

stol