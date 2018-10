Arbeitsunfall in Naturns: Mittelschwer verletzt

Der Unfall ereignete sich gegen 7.20 Uhr in einer Speckfabrik in Naturns: Ein Mitarbeiter bediente gerade einen kleinen Stapler, der keine Fahrerkabine hat, sondern per Hebel manövriert wird.

Der Mann stand Informationen zufolge auf der zu transportierenden Kiste, als er stürzte und durch eine ruckartige Bewegung des Staplers am Bein eingeklemmt wurde.

Glücklicherweise konnte der Arbeiter schnell befreit werden und wurde mit mittelschweren Verletzungen am Bein ins Krankenhaus von Meran gebracht.

Im Einsatz standen die Freiwillige Feuerwehr Naturns, der Notarzt, das Weiße Kreuz Naturns sowie die Carabinieri.

stol