„Auf Jugend bauen“: 10 Millionen Euro in Jugendliche investiert

2014 waren es 326.000 Euro, im Jahr darauf rund 1,8 Millionen Euro, 2016 rund 1,5 Millionen, 2017 beliefen sich die Investitionen auf etwas über 3 Millionen Euro, 2018 betrugen sie 3,3 Millionen: Insgesamt wurden also 9,9 Millionen Euro vom Land in die Jugendarbeit investiert, die 7,35 Millionen Euro für das neue Jugendhaus in der Bozner Goethestraße nicht mitgerechnet.

Es gehe nicht darum zu fragen, was es kostet, in Jugendarbeit zu investieren, erklärte Landesrat Philipp Achammer. Vielmehr sei zu hinterfragen, was es kosten würde, nicht in Jugendarbeit zu investieren. Jugendzentren seien für Kinder und Jugendliche Orte, wo sie wachsen können. Als weiteren wesentlichen Punkt nannte er das partnerschaftliche Prinzip mit den Gemeinden: Land und Gemeinden tragen die Kosten von Einrichtungen für die Jugend je zur Hälfte.

Im Jahr 2015 lagen im Amt für Jugendarbeit mehr als 90 Ansuchen um Förderung auf, berichtet Amtsdirektor Klaus Nothdurfter. 37 davon betrafen Neu- und Umbauten sowie die Sanierung von Jugendtreffs und Jugendzentren, Jugendhäusern, Probelokale für die lokale Musikszene (Jugendkultur), Werkstätten der Streetworker und auch die Schaffung von einfachen Jugendräumen in kleinen Gemeinden bzw. in Pfarreien. All diese Investitionsvorhaben wurden geprüft und in Gesprächen mit Bürgermeistern und Jugendreferentinnen und -referenten eingehend besprochen.

Durch die Jugendarbeit, so ist sich Nothdurfter sicher, lernen die jungen Menschen, Verantwortung zu übernehmen und zu organisieren. Auch werde das „Wir“ stärker in den Mittelpunkt gestellt als das „Ich“ (das vollständige Interview im Video).

lpa/stol