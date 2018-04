Autopsie von Monika Gruber: Todesursache geklärt

Wie die Staatsanwaltschaft in einer Aussendung mitteilte, hat eine Expertin der Universität Verona die Autopsie am Leichnam durchgeführt. (STOL hat berichtet) Die Untersuchung der verschiedenen Entnahmen (Flüssigkeiten und Gewebeteile) von der Leiche werden dann in den nächsten Tagen im Labor vorgenommen.

Die Untersuchungsergebnisse der Autopsie werden innerhalb 60 Tage vorliegen.

Alle Stiche erfolgten innerhalb kurzer Zeit

Die Sachverständige kam aber bereits jetzt zum Schluss, dass alle der Frau zugefügten Stiche ohne nennenswerte zeitliche Unterbrechungen, also kurz nacheinander erfolgt sind, so die Staatsanwaltschaft.

Die Todesursache ist in den tiefen Schnitten an der Luftröhre und der benachbarten Blutgefäße zu suchen, welche einen hohen Blutverlust und das Ersticken wegen der Verstopfung der Luftwege zur Folge hatten.

Monika Gruber war, wie berichtet, in ihrer Wohnung in Brixen ermordet aufgefunden worden.

stol