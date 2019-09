Bartgeier: Sichtungen melden

Dass heute wieder Bartgeier in den Tälern rund um das Stilfserjoch leben, ist seiner Wiederansiedelung im Alpenbogen zu verdanken. 2015 glückte die erste Naturbrut eines Bartgeiers in Südtirol seit circa 100 Jahren in Hintermartell.

Zwischen 2015 und 2018 schlüpften 5 Junggeier im Südtiroler Anteil des Nationalparks Stilfserjoch. Auch 2019 konnten 2 Bartgeier-Bruten beobachtet werden, eine im Martelltal, die zweite im Trafoital. Beide Jungvögel sind zwischen Ende Juni und Anfang Juli aus ihrem Horst ausgeflogen.

Geeigneter Lebensraum im Nationalpark

Für Hanspeter Gunsch, Direktor des Landesamtes für den Nationalpark Stilfserjoch, zeigen die Bruterfolge, dass sich die Bartgeier im Nationalpark wohlfühlen: „Hier finden diese Greifvögel einen idealen Lebensraum: weitläufige Hochflächen oberhalb der Waldgrenze, eine gute Thermik und ein reichliches Angebot an Huftierkadavern.“

Sichtungen fotografieren und melden

Um die heutige Population im Alpenraum besser bestimmen zu können, kann die Bevölkerung aktiv beim Projekt mithelfen: Der Nationalpark ersucht, Informationen über Sichtungen mitzuteilen, und zwar an die Parkstation Martell unter [email protected].

Wichtig dabei ist, Datum und Örtlichkeit (Gemeinde, Ortsbeschreibung, evtl. GPS-Daten) der Sichtung anzugeben. Flugbilder sollten von guter Qualität sein und die Unterseite des Greifvogels zeigen. Die Fotos werden nur für wissenschaftliche Zwecke und mit Autorenangabe verwendet.

„Einen frei fliegenden Bartgeier zu beobachten, ist im Vinschgau inzwischen wieder möglich und ein eindrückliches Erlebnis“, erklärt Landesrätin Maria Hochgruber Kuenzer. Die Wiederansiedelung des Bartgeiers stelle eine Bereicherung für diesen Lebensraum dar. „Als Sympathieträger bei der Bevölkerung trägt er dazu bei, Identifikation zu schaffen und den Nationalpark immer mehr zu verankern“, unterstreicht Kuenzer.

Der im Volksmund als Lämmergeier verschriene Bartgeier war 1930 in den Alpen ausgerottet worden, obwohl er sich ausschließlich von Aas und Knochen ernährt. Vor über 30 Jahren startete ein internationales Wiederansiedelungsprojekt im Alpenraum, an dem sich der Nationalpark Stilfserjoch seit dem Jahr 2000 beteiligt.

