Bosnierin wegen räuberischen Diebstahls festgenommen

Die Funkstreife der Carabinieri von Bozen hat am Sonntag eine Bosnierin festgenommen. Foto: D/eg

Die Bestohlene soll daraufhin angefangen haben, zu schreien – die Diebin hingegen suchte zu Fuß das Weite. Eine Carabinieri-Streife, die sich zufällig in der Nähe befand, reagierte sofort. Einer der Beamten nahm die Verfolgung auf. Die Bosnierin soll versucht haben, sich in einem Gastlokal zu verstecken; das gestohlene Handy verbarg sie im Bad.

Kurze Zeit später trafen aber 2 Carabinieri-Beamte in der Bar ein, die die Diebin stellten und auch das Handy fanden. Die Bosnierin leistete daraufhin Widerstand: Sie drohte den Carabinieri mit Schlägen und versuchte dann auch, handgreiflich zu werden. Die 33-Jährige wurde schließlich festgenommen und ins Gefängnis nach Trient gebracht. Das gestohlene Handy wurde der rechtmäßigen Besitzerin zurückgebracht.

Die Funkstreife der Carabinieri hat weiters eine 30-jährige Albanerin auf freiem Fuß angezeigt – wegen Diebstahls unter erschwerenden Umständen. Die Albanerin soll im Einkaufszentrum „Twenty“ in der Galileistraße in Bozen in einem Kleidungsgeschäft mehrere Artikel gestohlen haben. Das Überwachungspersonal des Geschäfts entdeckte bei einer Überprüfung der Tasche der Frau Schuhe, die sie gestohlen haben soll. Die Schuhe wurden zurück ins Geschäft gebracht.

stol/hof