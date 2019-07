Bozen: 18 gestohlene Räder sichergestellt

Als die Carabinieri an besagtem Ort ankamen, trafen sie, wie vom Passanten angegeben, die zwei verlassenen Fahrräder an. In der Nähe fanden sie zudem einen Haufen mit Holz und Ästen, welcher den Anschein erweckte, etwas verstecken zu wollen. Die Carabinieri haben in der Folge den Bereich genauer unter die Lupe genommen und haben weitere 18 Fahrräder gefunden.

Dabei handelte es sich um Mountainbikes und elektrische Räder in sehr guten Zustand und deshalb auch von hohem Wert. Der Gesamtwert wird auf rund 50.000 Euro geschätzt.

Die Fahrräder werden nun im Landeskommissariat in der Dante Straße in Bozen verwahrt. Es sind bereits Untersuchungen im Gange, um herauszufinden, ob sich unter diesen gefundenen Fahrrädern auch solche befinden, die in den vergangenen Tagen als gestohlen gemeldet wurden.

stol