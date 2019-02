Bozen: Chirurg hinterzieht 100.000 Euro an Steuern

Durch Überprüfungen der Datenbanken wurden die Beamten auf den Namen des Neurochirurgen aufmerksam und führten eine Steuerkontrolle aus. Es stellte sich heraus, dass der Mediziner Vergütungen von 450.000 Euro in den Jahren 2016 und 2017 nicht angegeben hatte und Steuern in der Höhe von 100.000 Euro hinterzog.

Der Mediziner war in verschiedenen Krankenhäusern und Privatkliniken in Südtirol, aber auch in weiteren norditalienischen Provinzen tätig. Er hinterließ dort reguläre Rechnungen für die erbrachten Dienstleistungen, verzichtete aber darauf, die Steuern zu zahlen und den Umsatz der Staatskasse zu melden.

Der Fall wurde dem Ministerium für Wirtschaft und Finanzen gemeldet, wo die Ermittlungen eingeleitet wurden. Dem Chirurgen droht eine saftige Geldbuße, die 120 bis 240 Prozent des hinterzogenen Betrages entspricht. Die Steuerhinterziehung wurde außerdem der Staatsanwaltschaft Bozen gemeldet. Dem Mediziner droht eine Freiheitsstrafe von eineinhalb bis 4 Jahren.

stol