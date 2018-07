Bozen: Mann verletzt sich bei Sturz in Aufzugschacht

Ein Aufzugstechniker war gerade mit Arbeiten am Aufzug im Untergeschoss des Geschäftes beschäftigt, als er in den den Aufzugsschacht fiel und mehrere Meter bis in das Untergeschoss in die Tiefe stürzte. Bei dem Sturz soll sich der Mann mittelschwere Verletzungen zugezogen haben.

Der herbeigerufene Notarzt und das Weiße Kreuz übernahmen die Erstversorgung des verunglückten Arbeiters. Anschließend brachten sie den Mann ins Krankenhaus von Bozen. Ebenfalls im Einsatz stand die Berufsfeuerwehr.

Das Arbeitsinspektorat hat die Erhebungen zum Unfallhergang aufgenommen.

stol