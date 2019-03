Bozen: Mutter von Partner mit Messer niedergestochen

Das Kind blieb unverletzt, die Mutter befindet sich jedoch in Lebensgefahr. - Foto: Matteo Groppo

Um 8.20 Uhr wurde die Frau, die mit ihrer kleinen Tochter im Kinderwagen unterwegs war, von ihrem Lebensgefährten (beide aus Nordafrika) auf der Höhe der „Bar Principe“ an der Kreuzung der Claudia-Augusta-Straße und Filzi-Straße mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt.

Anschließend wollte der Mann flüchten. Passanten konnten ihn aber festhalten, bis die Ordnungskräfte eintrafen. Die 29-jährige Frau erlitt mehrere Stiche in den Hals, ins Gesicht und in den Oberkörper und wurde in sehr kritischem Zustand direkt operiert. Die kleine Tochter wurde im Rettungswagen mit ins Krankenhaus Bozen gebracht, blieb aber unverletzt.

Die Rettungskräfte, der Notarzt, die Carabinieri, sowie die Staats- und Ortspolizei waren im Einsatz.

Foto: DLife

stol/ape