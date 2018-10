Bozen: Pkw prallt frontal gegen Lieferwagen

In den frühen Morgenstunden prallten an der Kreuzung Florenzstraße-Drususallee in Bozen ein Lieferwagen der Firma „Bartolini“ und ein Pkw der Marke Mitsubishi frontal zusammen. Der genaue Unfallhergang ist noch nicht geklärt.

Der Lenker des Lieferwagens wurde im Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Berufsfeuerwehr Bozen befreit werden. Der Pkw-Fahrer schaffte es zwar, sich selbst zu befreien, wurde jedoch wie der Lenker des Lieferwagens unbestimmten Grades verletzt.

Beide Personen wurden vom Notarzt und den Rettungssanitätern des Roten Kreuzes erstversorgt und ins Krankenhaus von Bozen gebracht. Die Stadtpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

stol