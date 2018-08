Bozen: Raubüberfall in Wohnung

2 Albaner hatten am 7. August in der Wohnung einer Familie von Landsleuten einen Raubüberfall verübt. Einer der beiden mutmaßlichen Täter gab sich an der Wohnungstür als Freund der Familie aus, stieß den Bewohner und raubte eine Tasche mit einigen Tausend Euro. Daraufhin flüchtete er.

Die Carabinieri meldeten den Fall der zuständigen Justizbehörde.

