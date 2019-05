Bozen: Vorbild bei Fahrrad-Projekten

Bozen ist dem Netzwerk der Radgemeinden in Italien beigetreten und hat auf Anhieb die Höchstpunktezahl erzielt. - Foto: shutterstock

„Mit seinen 53 Kilometerradwegen und mehreren Rad-Großprojekten in Planung, nimmt Bozen eine Vorreiterrolle ein“, erklärt Mobilitätsstadträtin Maria-laura Lorenzini. Bozen mischt in Sachen Fahrrad ganz vorne mit. „Wir investieren 25 Prozent der Geldmittel für die Mobilität in das Radwegenetz“, unterstrich Stadträtin Marialaura Lorenzini.

Die Landeshauptstadt hat in 2 der 4 bewerteten Kategorien die Höchstpunktezahl erhalten und insgesamt eine Wertung von 5 von 5 möglichen Punkten erhalten.

D/wh