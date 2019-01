Bozner Chini-Schule: Entwarnung nach Wasseranalysen

Gleich nachdem der leicht erhöhte Ammoniumstickstoffwert im Trinkwasser der Schule bekannt gegeben worden ist, hat die verantwortliche SEAB-Abteilung vier Wasserproben entnommen und ausführliche Untersuchungen angeordnet.

Die Ergebnisse der Analysen, die am Montag eingetroffen sind, bestätigen, dass alles in Ordnung ist: Die Werte aller vier Wasserproben sind im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften. Die Bürger von Bozen können also ohne Bedenken und in aller Sicherheit weiterhin ihr Leitungswasser genießen.

Die Umweltdienste SEAB erinnern daran, dass das Bozner Trinkwasser kontinuierlich kontrolliert und analysiert wird: Jährlich werden mindestens 150 Qualitätskontrollen an den Fassungen und am Verteilernetz durchgeführt.

stol