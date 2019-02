„Briefträger ist bei Klagen die falsche Adresse“

„Dolomiten“: Die Klagen über das Chaos bei der Zustellung der Post reißen nicht ab. Wie ist die Situation für das „Tagblatt der Südtiroler“?

Christoph Tribus: Wir haben seit der Umstellung bei der Post bei der Zustellung der „Dolomiten“ leider der Reihe nach Ausfälle – vor allem auch am Samstag, was besonders ärgerlich ist. Prinzipiell kommt die Zeitung viel zu spät oder überhaupt nicht. Dabei wurden bisher erst 2 Zonen umgestellt, nämlich Vinschgau und das Pustertal ab Bruneck. Am 18. Februar sollen 2 weitere Zonen folgen, ab 4. März dann der Rest des Landes.

„D“: Bei dieser Umstellung wird sich die Post doch was gedacht haben...

Tribus: Ja, aber die Umstrukturierung geht von Rom aus, ohne uns zu fragen und ohne Rücksicht auf unsere Situation. Bei der Zustellung stehen die Pakete aus dem Online-Handel im Mittelpunkt. Dafür ist eine Zustellung um die Mittagszeit günstiger, weil die Leute da eher im Haus sind. Die Briefträger sind um 8 Uhr im Dienst, aber sie müssen zuerst ihre Zustellungen sortieren. So können sie zum Teil erst gegen 11 Uhr starten. Für eine Tageszeitung ist das alles hoffnungslos zu spät.

„D“: Es ist also nicht so, dass die Briefträger länger ausschlafen und dafür eben am Nachmittag länger im Einsatz sind.

„D“: Nein, ganz im Gegenteil. Es ist vielen gewissenhaften und eifrigen Briefträgern zu danken, dass es nicht noch schlimmer ist. Sie müssen vieles ausbaden, was am grünen Tisch in Rom ausgearbeitet wurde und ganz offensichtlich nicht klappt. Nur um ein Beispiel zu nennen: Bisher holten die Briefträger von Hochabtei ihre Zustellungen in Pedraces ab. Jetzt müssen sie nach St. Lorenzen fahren, dort sortieren, und dann wieder zurück ins Gadertal. Das ist ein enormer Zeitverlust bei der Zustellung. Zudem hat jeder Briefträger jetzt 2 Zonen, an einem Tag trägt er in Zone A aus, am anderen in Zone B. In der Zwischenzeit sammeln sich natürlich in der anderen Zone Zeitungen, Briefe und Pakete an und oft ist die Menge nicht mehr zu bewältigen.

Um die Zeit bis zu einer langfristigen Lösung zu überbrücken, stellt das Medienhaus Athesia seinen Dolomiten-Abonnenten ab dem heutigen Freitag bis einschließlich 31. März 2019 das ePaper kostenlos zur Verfügung.

D/ler