Carabiniere für einen Tag

Schon seit langer Zeit träumte Ivan, der im Internat der Sozialdienste in Bozen untergebracht ist, davon, einen Tag in das Leben eines Carabiniere hineinschnuppern zu dürfen. Die Betreuer des Internats ließen es sich nicht nehmen, ihm diesen Wunsch zu erfüllen und fragten in der Kaserne an, wo man sich gerne bereit erklärte, eine Überraschung zu organisieren.

Gesagt, getan: Als Ivan vor einigen Tagen unter einem Vorwand gemeinsam mit den Betreuern das Internat verließ, wurde er vom Anblick eines Carabinieri-Autos überrascht.

Leutnant Carlo Zeni empfing Ivan, der sich riesig über die Überraschung freute, mit einem militärischen Salut und bot ihm an, mitzufahren. Mit 2 Betreuern machte Ivan eine Spritzfahrt in dem Carabinieri-Auto, wo ihm genau erklärt wurde, wozu die einzelnen Gerätschaften dienen. Zum Schluss wurde noch die Sirene „getestet“.

Leutnant Zeni zeigte sich äußerst zufrieden mit der Überraschung: „Es war berührend, die Freude in Ivans Augen zu sehen. Diese Begegnung hat uns auch wieder gezeigt, mit welch tollem Einsatz, mit wie viel Herz und Professionalität die Betreuer sich um Menschen wie Ivan kümmern. Sie zeigen wahren Teamgeist, und das jeden Tag.“

stol/liz