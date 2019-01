Caritas: Ferien in Caorle

Die Bungalows, die Villa Oasis und das Feriendorf „Josef Ferrari“ in Caorle stehen Familien, Senioren und Kindern offen. Alle Einrichtungen liegen direkt am Meer und werden laufend den sich ändernden Bedürfnissen der Gäste angepasst und modernisiert. Ein Team von Freiwilligen bietet ein abwechslungsreiches Programm, das ganz auf die Bedürfnisse der Gäste zugeschnitten ist.

50 Jahre Feriendorf „Josef Ferrari“

In diesem Sommer gibt es in Caorle einen guten Grund zu feiern, nämlich das 50- jährige Bestehen des Feriendorfes „Josef Ferrari“. „Seitdem das Haus 1969 eröffnet wurde, haben über 50.000 Kinder und Jugendliche aus ganz Südtirol ihren Urlaub dort verbracht und unzählige unvergessliche Momente erlebt“, freut sich Klaus Metz.

Ein Team von Freiwilligen ist auch diesen Sommer rund um die Uhr für die Kinder da und lässt sich spannende Projekte einfallen, die die 2 Wochen im Feriendorf zu einem wahren Highlight werden lassen.

Das Angebot an Unterkünften

Erholung suchende Familien haben die Wahl zwischen der Villa Oasis und den Bungalows. In der Villa Oasis werden die Gäste in Vollpension vor allem kulinarisch verwöhnt.

Selbstversorger sind hingegen in den Bungalows herzlich willkommen: Es kann selbst gekocht und gegrillt werden, wer möchte, kann sich aber auch vom hauseigenen Cateringservice beliefern lassen.

In diesem Jahr neu: Der Babyturnus

Ein besonderes Erlebnis ist in jedem Jahr der Babyturnus, der heuer vom 01. bis 08. Juni stattfindet. „In dieser Woche ist das Haus ganz auf die Bedürfnisse der Kleinsten ausgerichtet. Außerdem steht eine Hebamme den werdenden Müttern sowie den Eltern mit Kleinkindern als ideale Ansprechpartnerin mit Rat und Tat zur Seite“, erklärt Klaus Metz.

Die Seniorenturnusse in der Villa Oasis finden vom 19. bis 31. Mai und vom 02. bis 14. September satt, die zweiwöchigen Meeraufenthalte für Kinder und Jugendliche vom 15. Juni bis 28. August. Familien sind von Mitte Juni bis Ende August in der Villa Oasis und in den Bungalows willkommen.

Finanzielle Entlastung durch gestaffeltes Preissystem

Ein gestaffeltes Preissystem, das auf Freiwilligkeit basiert, vergünstigte Tarife für kinderreiche Familien sowie die Möglichkeit um individuelle Kostenreduzierung anzusuchen, sorgen dafür, dass der Urlaub das Budget nicht allzu sehr belastet.

Gleich anmelden!

Die Anmeldungen zu allen Ferienangeboten der Caritas haben am 1. Jänner begonnen. Die entsprechenden Formulare können entweder online oder in Papierform ausgefüllt werden. Sowohl die Formulare für die Anmeldung, als auch jene für das Ansuchen um individuelle Kostenreduzierung können bei der Dienststelle Ferien und Erholung unter Tel. 0471 304 340 oder per Mail an [email protected] angefordert werden.

Anmeldungen werden angenommen, solange Plätze frei sind.

stol