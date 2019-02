City Skyliner: Waltherplatz ist denkbar

Der Rundumblick wäre vom Waltherplatz aus sicherlich grandios, immerhin hätte der Besucher dort alle wichtigen historischen Bauten im Blick. Den Gedanken, den SkyLiner mitten im Herz der Stadt zu platzieren, hält auch Bozens Vizebürgermeister Christoph Baur nicht mehr für ganz abwegig: „Der südliche Teil des Waltherplatzes dürfte den notwendigen Platz bieten“, sagt Baur.

Sicher werden sich die Gemeindeverwalter jedoch erst am Mittwoch sein, dann nämlich treffen sich alle Techniker, die in das Projekt eingebunden sind.

SkyLiner tourt durch Europa

Der City SkyLiner, der derzeit durch Europa tourt, braucht eine relativ große Standfläche von etwa 550 Quadratmeter. Zudem muss der Untergrund stabil genug sein. Die Tiefgarage unter dem nördlichen Teil des Waltherplatzes dürfte, laut Baur, kein großes Problem darstellen.

Ob noch andere Plätze im Zentrum in Frage kommen, wird sich am Mittwoch zeigen. Fest steht, dass es ein Platz in der Altstadt sein muss, anderenfalls hat der Betreiber des Turms, ein deutsches Unternehmen, kein Interesse daran, seine Attraktion in Bozen zu präsentieren. Feuer und Flamme für das Projekt ist weiterhin Bürgermeister Renzo Caramaschi, der überzeugt ist, dass sich ein geeigneter Standort finden lässt.

Video: Aufbau des SkyLiners in Dresden

Im Video sieht man den Aufbau des City SkyLiners am Dresdner Postplatz, wo die Attraktion im Herbst 2018 Station machte. Die Montage des 290-Tonnen-Koloss dauerte 2 Tage.

D/stol