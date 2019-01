Das war der 5-Minuten-Winter im Süden

Wie berichtet, kehrte schon am Montagnachmittag wieder die Sonne zurück ins Tal.

Schon alles weg, der Winter hält in Bozen nur wenige Stunden. Die nächste Schneechance gibt's am Freitag, da ist dann durchaus mehr möglich. pic.twitter.com/IxYs24eLw7 — Dieter Peterlin (@DieterPeterlin) 28. Januar 2019

Den nächsten Schneefall, so berichtet Landesmeteorologe Dieter Peterlin, gibt es dann zum Monatswechsel, spätestens am Freitag: „Momentan schaut es nach ergiebigeren Niederschlägen aus“, so der Wetterexperte.

Also lieber noch etwas warten, bevor der Süden des Landes die Schneeschaufeln wieder wegpackt.

stol/liz