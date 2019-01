Der Winter ist im Tal angekommen

Kaltern in weiß - zum ersten Mal in diesem Winter. - Foto: liz

Wie berichtet, waren am Sonntagabend auch Schneeflocken in Bozen und im Süden des Landes gefallen, zum ersten Mal in diesem Winter auch in Meran.

„Im Vinschgau fielen 0-3 Zentimeter, im Überetsch/Unterland 2-5 Zentimeter, im Wipptal etwa 5 Zentimeter, im Pustertal 5-10 Zentimeter und am meisten in den Dolomitentäler mit rund 15 Zentimetern im Gadertal“, weiß Landesmeteorologe Dieter Peterlin.

Guten Morgen. Zum zweiten Mal in diesem Winter wurde Bozen angezuckert, zum ersten Mal konnte man auch in Meran Schneeflocken sehen. Am meisten hat es in den Dolomitentälern geschneit, St. Vigil 15 cm. pic.twitter.com/eA9aIHQWLf — Dieter Peterlin (@DieterPeterlin) 28. Januar 2019

Lange wird sich der Schnee in den tiefen Tallagen nicht halten können, denn nach dem Schnee gibt es hier Sonne und Plusgrade.

stol/liz