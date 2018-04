Der stille Mord an Südtiroler Kindern

Kinder mit geistige Behinderung galten in den 40er Jahren als „lebensunwert“. - Foto: shutterstock

„Dolomiten“: Wie kam es in der NS-Zeit zur Ermordung von Kindern mit Behinderung?

Prof. Michael von Cranach: Zuerst die Vorgeschichte: Ungefähr 300.000 Menschen mit einer psychischen Erkrankung wurden in Deutschland von 1939 bis 1945 von Ärzten ermordet – im Auftrag des Staates. Von 1939 bis 1941 wurden Patienten aus Krankenhäusern und Behinderteneinrichtungen in 6 extra dafür eingerichtete Tötungsanstalten verlegt und vergast. Ab Sommer 1941 bis Ende des Krieges wurden dann in den Anstalten selbst die Patienten getötet: Man nennt dies auch die Zeit der dezentralen Euthanasie. Es gab verschiedene Formen: Erwachsene hat man verhungern lassen mit einer besonderen Diät, die ausgearbeitet wurde, oder man tötete sie mit Spritzen.

„D“: In einigen Anstalten gab es auch Kinderabteilungen..

Cranach: In 30 Anstalten in Deutschland gab es extra Kinderabteilungen: Dort wurden die Kinder zunächst aufgenommen und untersucht. Je nach Untersuchungsergebnis wurden die Kinder dann mit Luminaltabletten oder -spritzen getötet.

