„Dicke Luft im Klassenzimmer“: Projekt wird ausgeweitet

Zwischen Januar und April dieses Jahres wurde im Rahmen der Initiative „Dicke Luft im Klassenzimmer“ in 115 deutschen Schulklassen zwei Wochen lang die CO 2 -Konzentration und das Lüften der Klassenzimmer in Eigenverantwortung überwacht. Bei geschlossenen Türen und Fenstern wurde der CO 2 -Schwellenwert (1400 parts per milion, ppm) nach nur einer halben Stunde überschritten.

Viermal höherer Wert als im Freien

In geschlossenen Räumen können bereits innerhalb kurzer Zeit Konzentrationen an CO 2 erreicht werden, die viermal höher sind als im Freien. Mit den CO 2 -Messgeräten des Labors für physikalische Chemie wurden die Messungen zur CO 2 -Konzentration von den Klassen autonom durchgeführt. Dabei wurde die Notwendigkeit festgestellt, mindestens jede halbe Stunde fünf Minuten lang richtig zu lüften.

Regelmäßiges Lüften notwendig

Werden Klassenzimmer nicht genügend gelüftet, steigt neben der Konzentration an CO 2 auch die Anzahl der Keime in der Luft und in der Folge die Ansteckungsgefahr für Krankheiten. Durch regelmäßiges Lüften der Klassenräume kann auch die Belastung durch eventuell vorhandene Luftschadstoffe wie Stäube gesenkt werden.

An dieser Initiative der Landesagentur für Umwelt und des deutschen Bildungsressorts, die bereits im Schuljahr 2015/2016 erstmals gestartet wurde, beteiligten sich 1550 Schüler und 30 Lehrpersonen. Mittels Fragebögen wurde erhoben, wie erfolgreich die Aktion war und welche Maßnahmen in den Schulen sofort umgesetzt werden konnten. Die Rücklaufquote der Befragung lag zwar nur bei 50 Prozent, jedoch haben sich 95 Prozent der Schüler zur Initiative sehr positiv geäußert und geantwortet, dass das CO 2 -Messgerät eigentlich immer in der Klasse stehen sollte.

Projekt wird ausgeweitet

Im Schuljahr 2018/2019 wird die Aktion „Dicke Luft im Klassenzimmer“ aufgrund der großen Nachfrage wieder angeboten und zudem auch auf die ladinischen und italienischen Schulen ausgeweitet. Durch das Projekt soll den Schülern und Lehrern gezeigt werden, wie das Klima in den Klassenräumen durch richtiges Lüften verbessert werden kann.

lpa/stol