Dienstagabend: Partielle Mondfinsternis und Sicht auf ISS

Eine Mondfinsternis kann es nur bei Vollmond geben. Mond, Erde und Sonne stehen dann auf einer Linie. Die von der Sonne angestrahlte Erde wirft wie ein Sonnenschirm einen Schatten in den Weltraum. „Das Besondere bei der morgigen Mondfinsternis ist, dass der Mond unterhalb des Kernschattens vorbeiwandern wird, das heißt der obere Teil wird verdunkelt, sodass der Mond aussehen wird, wie ein Schiffchen“, erklärt David Gruber, Astronom und Direktor des Naturmuseum Südtirol in Bozen.

Auffallende Färbung des Mondes

Außerdem ist eine auffallende Färbung des Mondes zu erwarten. Sie kommt davon, dass rotes Licht der Sonnenstrahlen in der Erdatmosphäre gebrochen und in Richtung Mond gelenkt werden. Zusätzlich verstärken unter anderem Staub und Asche in der Hochatmosphäre die Färbung. In dieser Nacht wird auch die Internationale Raumstation ISS oberhalb des teilverfinsterten Mondes als heller Lichtpunkt am Himmel zu sehen sein.

Nach der partiellen Mondfinsternis am 16. Juli ist erst einmal Geduld angesagt. Dies ist die letzte von Mitteleuropa aus gut sichtbare Mondfinsternis bis zum 16. Mai 2022.

Himmelsschauspiel auf den Talferwiesen beobachten

Um dieses Phänomen besser zu verstehen, organisieren das Naturmuseum und die Amateurastronomen "Max Valier" von 21.30 bis 23.30 Uhr bei schönem Wetter einen kostenlosen Abend auf den Talferwiesen: Dabei können alle Interessierte die partielle Mondfinsternis mit Teleskopen beobachten. Treffpunkt ist auf den Talferwiesen in der Nähe des Café Theiner an der Talferbrücke.

