Diese Alpenpässe sind geöffnet

In Südtirol haben die Passstraßen Penser Joch und Würzjoch bereits wieder geöffnet. Frühestens Ende Mai kann laut den Verkehrsexperten erfahrungsgemäß die Strecke über das Timmelsjoch von Sölden nach Meran freigegeben werden. Am Staller Sattel wird die Wintersperre am heutigen Freitag um 16 Uhr aufgehoben. Die Öffnung des Stilfser Joch soll sich trotz Hangrutschung nicht verzögern. (STOL hat berichtet)

In Italien wird der Gaviapass zwischen Bormio und Ponte di Legno wohl bis Anfang Juni gesperrt bleiben.

In Österreich sind die Nockalmstraße, Maltatal, Hochalmstraße und Großglockner Hochalpenstraße wieder freigegeben, berichtet der ADAC. Die meisten anderen Pässe sollen im Laufe des Monats Mai wieder öffnen. Der Sölkpass bleibt nach einem Erdrutsch noch länger geschlossen.

In der Schweiz sind die Pässe Flüela, Glaubenbüelen, Klausen, Oberalp und Splügen geöffnet, Albula, Gotthard, San Bernardino und Umbrail könnten bis Ende Mai folgen. Für Furka, Nufenen und Susten wird die Freigabe nicht vor der ersten Junihälfte erwartet.

In Frankreich ist der Col d'Allos bereits befahrbar, die meisten übrigen Pässe sollen laut ADAC-Einschätzungen bis Ende Mai öffnen. Ausgenommen sind Col Agnel, Col de l'Iseran und Col de la Lombarde, hier könnte es bis in den Juni hinein dauern.

