Ein sommerliches Pfingstwochenende steht an

Mit den sommerlichen Temperaturen in den vergangenen Tagen sind auch die Temperaturen in Südtirols Badeseen gestiegen. Am Kalterer See sind es laut Landesmeteorologe Dieter Peterlin bereits angenehme 19 Grad.

Nach einer Woche Sommer steigen die Temperaturen in den Badeseen. Der wärmste ist der Kalterer See, der sich in einer Woche von 16° auf 19° erwärmt hat. Tendenz übers Pfingstwochenende weiter steigend. pic.twitter.com/OWVr91bEw7 — Dieter Peterlin (@DieterPeterlin) 7. Juni 2019

Am Sonntag bleibt es laut Landeswetterdienstzentrale weiterhin warm, gegen Nachmittag werden die Wolken aber dichter. Am Abend kommt es stellenweise zu Sommergewittern. Auch in der kommenden Woche wechseln sich Sonne und Wolken ab, in der zweiten Tageshälfte ist jeweils mit Gewittern und Niederschlägen zu rechnen.

