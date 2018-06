Einsatzkräfte proben den Ernstfall auf dem Weg ins Sarntal

Alarmpläne, Ausrückordnungen und die Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Rettungsorganisationen: Sollte in den Tunnels auf der Sarntaler Straße eine Notsituation eintreten, so muss alles funktionieren und glatt laufen. Und genau diese Notsituation wurde im Rahmen der Großübung in der Nacht auf Samstag geprobt.

Simuliert wurde ein Frontalzusammenstoß zwischen 2 Autos im "Goldegg"-Tunnel mit mehreren eingeklemmten Verletzten. Die Einsatzkräfte wurden nach den vorgegebenen Plänen alarmiert. Im Zuge des Einsatzes kam es schließlich auch zu einer kleinen Rauchentwicklung, durch die die Rauchmelderanlage ausgelöst wurde.

Die in den beiden Tunnels "Rafenstein" und "Goldegg" im Stau stehenden Personen verließen über die 8 Notausgänge die Tunnels und wurden dort von den alarmierten Feuerwehrmannschaften sicher zu einem Sammelplatz begleitet.

Beteiligt waren unter anderem die Freiwilligen Feuerwehren von Gries, Bozen, Oberau-Haslach, Sarnthein, Astfeld und Wangen, das Weiße Kreuz Sarntal und das Weiße Kreuz Bozen, die Notfallseelsorge sowie Ordnungskräfte, die Landesabteilung Straßendienst und die Berufsfeuerwehr Bozen.

Landeshauptmann Arno Kompatscher, der für den Straßendienst zuständige Landesrat Florian Mussner, der Direktor der Agentur für Bevölkerungsschutz Rudolf Pollinger, Ressortdirektor Valentino Pagani und der Direktor der Abteilung Straßendienst Philipp Sicher, Berufsfeuerwehrkommandant Florian Alber, verschiedene Funktionäre des Feuerwehrlandes- und Bezirksverbandes sowie Sarntals Bürgermeister Franz Locher und Bozens Stadtrat Luis Walcher nahmen hingegen als Beobachter an der groß angelegten Übung teil.

LPA/stol