Erfolgreiche Reanimation am Kronplatz

Der Mann war in einer Gruppe in einer Gondel von Reischach in Richtung Kronplatz unterwegs, als er kurz vor der Bergstation zusammengebrochen ist. An der Bergstation angekommen, brachten ihn seine Begleiter umgehend aus der Gondel und leiteten sofort Wiederbelebungsmaßnahmen ein.

Die alarmierte Pistenrettung des Weißen Kreuzes war unmittelbar vor Ort und leitete die Reanimation unter Anwendung des halbautomatischen Defibrillator AED ein.

Die Pistenrettung im Einsatz. - Foto: Weißes Kreuz

Bereits kurz nach der ersten Schockabgabe und nachfolgenden Herz-Druck-Massagen erlangte der bundesdeutsche Tourist das Bewusstsein und war ansprechbar. Der Mann wurde noch vor Ort stabilisiert und mit dem Rettungshubschrauber Pelikan 2 in das Bozner Krankenhaus geflogen.

Einsatz am Kronplatz. - Foto: Weißes Kreuz

Der Landesrettungsverein führt nunmehr seit über 10 Jahren die Pistenrettung am Kronplatz durch und ist täglich mit bis zu neun ausgebildeten Einsatzkräften vor Ort. Außerdem wurden erst vor wenigen Monaten drei öffentlich zugängliche Frühdefibrillationssäulen im Skigebiet errichtet.

Diese wurden über die Zuweisungen der 5 Promille aus der Steuererklärung für das Weiße Kreuz finanziert und garantieren eine deutliche Verbesserung der Notfallversorgung im Ernstfall.

stol