Erste Hilfe bei Motorradunfällen

„Dolomiten“: Herr Unterthiner, Sie sind selbst Motorradfahrer und kennen das Gefühl von Freiheit auf einer Maschine. Was sollte ein Motorradfahrer beherzigen, um Unfällen so gut wie möglich vorzubeugen?

Hans Unterthiner: Eine gute Schutzausrüstung ist fundamental. Heutzutage sind in die Kleidungsstücke Protektoren eingearbeitet, welche wichtige Körperpartien schützen. Wichtig ist es auch, einen guten Helm zu tragen – er muss nicht teuer sein; wichtig ist, dass er passt und nicht rutscht. Ebenso wichtig ist eine der Straße und Witterung angemessene Geschwindigkeit und Fahrweise. Man muss bedenken, dass die Auflagefläche eines Motorrades klein ist: Jeder Reifen liegt mit der Größe einer 2-Euro-Münze am Boden auf – muss aber in Kurven eine Maschine von 150 bis 200 Kilogramm Gewicht und den Fahrer samt eventuellem Beifahrer halten.

Interview: Ulrike Huber