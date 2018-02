Fall Schwazer: Köln wird Urin-Probe liefern

Die Urin-Proben, die Schwazer am 1. Jänner 2016 in Kalch entnommen worden waren und in denen Spuren von synthetischem Testosteron festgestellt wurden, hatte Richter Pelino bereits vor einem Jahr angefordert. Sie hatten zum Ausschluss Schwazers von den Olympischen Spielen in Rio geführt.

Am Mittwoch wurde es dem Richter zu bunt: Er drohte mit einer offiziellen Verwarnung, der eine Anzeige folgen könnte, sollte Köln erneut nicht reagieren.

Die Drohung zeigte Wirkung: Wie die italienische Nachrichtenagentur AGI in Berufung auf Informanten aus Schwazers direktem Umfeld erklärt, hat die deutsche Kriminalpolizei am Donnerstag das Datum der Übergabe auf den 7. Februar fixiert.

Uhrzeit und Art der Abholung der Proben sind noch nicht geklärt. Sie sollen im Labor der Carabinieri-Sondereinheit RIS in Parma erneut überprüft werden.

stol