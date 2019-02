Feuerwehren im Dauereinsatz bei anhaltendem Schneefall

Ein Blick auf die Drususallee in Bozen. - Foto: Twitter/Dieter Peterlin

Der Schnee hat Südtirol fest im Griff: Landesmeteorologe Dieter Peterlin zieht um 17 Uhr Bilanz über die Mengen, die Frau Holle herunterschüttet. So sind in Prad im Obervinschgau bereits 25 Zentimeter gefallen.

Auch die Landeshauptstadt versinkt unter der weißen Pracht: Dort sind bereits 10 Zentimeter gefallen, weiß Peterlin. Das ist für eine der schneeärmsten Städte im Alpenraum ungewöhnlich – so viel Schnee fällt in Bozen nur etwa alle 5 Jahre. Die Gemeinde macht ihre Bürger in einer Aussendung deshalb darauf aufmerksam, dass Mopeds und Motorräder nicht fahren dürfen. Dies gilt laut Verordnung der Stadtpolizei, solange es weiter stark schneit. Wer kann, sollte auch das Auto stehen lassen und auf öffentliche Verkehrsmittel umsteigen. 160 Mitarbeiter der Gemeinde und der Umweltdienste SEAB kümmern sich um die Räumung der Straßen.

In Südtirol steigt die Lawinengefahr am Samstag in allen Gebirgsgruppen auf Stufe 4 – groß. Nur im Obervinschgau und der Nonsberg herrscht Stufe 3 – erheblich.

Schicken auch Sie uns Ihre schönsten Schneebilder auf [email protected], die wir in einer Bildergalerie veröffentlichen!

stol