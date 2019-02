Feuerwehrschule: Ausbildung für Einsätze mit Drehleitern

Insgesamt gibt es bei den 306 Freiwilligen Feuerwehren 22 Hubrettungsfahrzeuge, die strategisch im Land verteilt sind und bei Bedarf von den entsprechenden Stützpunktfeuerwehren zum Einsatz gebracht werden. Die Grundausbildung für die Bedienung der Fahrzeuge erfolgt durch die jeweiligen Hersteller.

Seit 2013 bietet die Landesfeuerwehrschule in Vilpian zusätzlich in Zusammenarbeit mit Experten der Plattform „drehleiter.info“ mit Sitz in Hamburg, einem der führenden Anbieter für Ausbildungen von Besatzungen von Drehleitern und Hubarbeitsbühnen in Europa, Ausbildungsmodule an.

Es werden die Einsatzgrundsätze für einen schnellen und sicheren Einsatz behandelt. In der vergangenen Woche wurden 2 Grundmodule und erstmals auch Fortbildungsmodule angeboten.

