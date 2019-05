Floriani: Wehrleute feiern ihren Schutzpatron

Am 4. Mai 304 starb der Heilige Florian den Märtyrertod. - Foto: Diddi Osele

Florianus war eigentlich Kelte. Doch obwohl es im Römischen Reich offiziell verboten war, bekannte er sich zum Christentum. Beruflich war er als Kanzleivorstand des Statthalters tätig – unklar ist, ob er in Pension ging oder ob er bereits wegen seines christlichen Glaubens seines Amtes enthoben wurde.

Jedenfalls bekam Florianus mit, dass im heutigen Lorch (Baden-Württemberg) 40 Christen gefoltert und gefangen wurden. Beim Versuch, seine Glaubensbrüder zu retten, wurde er erwischt und gezwungen, das Christentum abzuschwören. Er aber weigerte sich. Am 4. Mai 304 band man ihm deshalb einen Mühlstein um und schmiss ihn in den Fluss Enns, wo er starb.

Früher wurde der Heilige Florian häufig mit einem Wassereimer dargestellt – was aber ein Symbol für seinen Tod durch Ertrinken war, nicht für das Feuerlöschen.

Am Gedenktag des Heiligen Florians feiern in ganz Südtirol, aber auch in Österreich und Deutschland, die Freiwilligen Feuerwehren ihren Schutzpatron.

stol