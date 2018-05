Fünftägige Ausbildung für Bootsgruppen der Freiwilligen Feuerwehren

Durch die freundliche Unterstützung der Feuerwehr Meran und des Sportclubs Meran Sektion Kanu, konnte die theoretische Schulung im Gerätehaus der Feuerwehr Meran und der praktische Teil der Ausbildung in den Trainingsanlagen des Sportclubs Meran Sektion Kanu in der nahegelegenen Etsch und Passer durchgeführt werden.

Mit dem Abschluss dieser speziellen Ausbildung für Fließgewässer, haben die Strömungsretter der Feuerwehr-Bootsgruppen die Fähigkeit Gefahren zu erkennen, ihre Ausrüstung korrekt zu gebrauchen, sowie eine in-Wasser Rettung koordinieren, durchführen und überwachen zu können. Die Teilnehmer lernen das Schlauchboot über einen Fluss und auch flussabwärts zu manövrieren, damit im Notfall ein Flussabschnitt schnell durchsucht werden kann.

Weiters wird geübt, wie man eine Person aus dem Wasser rettet und sicher ins Boot bringt und auch, wie man ein gekentertes Boot wieder in die richtige Lage bringt. Es wurden verschiedene Rettungsszenarien simuliert um damit im Ernstfall bestens auf einen Notfall im Wasser vorbereitet zu sein. Die 5 Bootsgruppen der Freiwilligen Feuerwehren In Südtirol mit rund 100 Feuerwehrleuten werden bei Notfällen in Gewässern alarmiert.

