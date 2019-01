Garagenbrand in Obermais: Starke Rauchentwicklung

Der Brand war in der Garage ausgebrochen. Foto: Video Aktiv Schnalstal

Die Freiwillige Feuerwehr Obermais wurde kurz nach 17 Uhr alarmiert. In einer Garage eines Mehrfamilienhauses in der Dantestraße in Obermais war ein Brand ausgebrochen.

Die Wehrleute konnten das Feuer selbst zwar rasch in den Griff bekommen, aufgrund einer starken Rauchentwicklung wurden jedoch sämtlich Wohnungen im Gebäude arg in Mitleidenschaft gezogen. Das Feuer selbst hatte keine größere Schäden angerichtet, lediglich ein Auto hatte leicht Schäden davongetragen.

Die Nachlöscharbeiten, die sich aufgrund der starken Rauchentwicklung kompliziert gestalteten, dauerten zur Stunde noch an. Die Wehrleute versuchen derzeit alles, damit die Bewohner des Mehrfamilienhauses die Nacht in ihren vier Wänden verbringen können.

Die Brandursache ist noch unklar. Im Einsatz stand auch die Berufsfeuerwehr.

stol