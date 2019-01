Gestohlenes Manuskript aus Wien gefunden

Bei einer internationalen Untersuchung zur Bekämpfung des illegalen Handels mit Kulturgütern wurden die Carabinieri auf das Dokument von 1689 des Malers aufmerksam. Strudel wurde 1660 in Cles geboren und starb 1714 in Wien.

General der Brigade Fabrizio Parrulli, Kommandant der Carabinieri-Einheit zum Schutz kulturellen Erbes hat das Dokument am Mittwochvormittag um 10.30 Uhr Thomas Just, Leiter des Staatsarchives, und Botschafter René Pollitzer übergeben.

Die Vorderseite des Manuskriptes. - Foto: Carabinieri

Fund des Dokumentes in Wohnung in Cles

Nachdem die Beamten im Internet Beweise fanden, die den An- und Verkauf von historischem Wertmaterial belegten, ordnete die Staatsanwaltschaft von Trient eine Wohnungsdurchsuchung in Cles an. Dort fanden die Beamten ein Manuskript mit historischer Kartusche, was die Carabinieri-Einheit zum Schutz des kulturellen Erbes (TPC) von Udine zru Beschlagnahmung veranlasste.

Bei anschließenden Inspektionen in Zusammenarbeit mit den Landesarchiven von Bozen und Trient, sowie den österreichischen Behörden wurden die Herkunft und die Zuordnung durchgeführt. Dabei stellte sich heraus, dass das Umkehrschreiben des Autors vor Jahren aus dem österreichischen Staatsarchiv entwendet worden war.

stol