Großbrandalarm in Schnauders

Der Alarm ging gegen 8.30 Uhr ein. In Schnauders in der Gemeinde Felthurns war ein leerstehendes Haus in Flammen aufgegangen und brannte trotz des schnellen Eingreifens der Wehrmänner völlig aus.

Personen kamen glücklicherweise keine zu Schaden. Die Brandursache muss noch geklärt werden.

Im Einsatz stehen die Freiwilligen Feuerwehren von Schnauders, Felthurns, Schrambach, Garn, Verdings und Klausen.

