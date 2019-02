Große Trauer um Hannes Schwienbacher

Hannes Schwienbacher starb am Sonntag nach einem Lawinenunglück. - Foto: D

Wie berichtet, verlor ihr 18-jähriger Sohn und Bruder Hannes Schwienbacher am Sonntagnachmittag bei einem Lawinenunglück im Rotwandwiesengebiet sein Leben.

Tief ist auch die Wunde, die Hannes' Tod in die Gemeinschaft der 4 C Maschinenbau der Technologischen Fachoberschule Bruneck gerissen hat. Die Klasse trauert um ihren Mitschüler, der mit seiner offenen und lebensfrohen Art allseits beliebt und geschätzt war.

Das Careteam betreute die Schüler in ihrer Trauer. Im Eingangsbereich der Schule wurde ein Foto von Hannes aufgestellt und eine Kerze für ihn angezündet. Am Mittwoch wird Hannes um 13.50 Uhr in Sexten zur letzten Ruhe geleitet.

