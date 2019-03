Hackschnitzelanlage in Pichl-Gsies in Brand

Kurz vor 17 Uhr alarmierten die Besitzer des nahe stehenden „Hotel Stoll“ in Pichl-Gsies die Einsatzkräfte, da sich an der Hackschnitzelanlage starker Rauch entwickelt hatte. Die Freiwillige Feuerwehr von Pichl-Gsies rückte mit 2 Atemschutztrupps aus, um den Brand zu löschen und die Räume zu belüften. Die Feuerwehr St. Martin-Gsies war in Bereitschaft.

Nach circa 2 Stunden war der Einsatz beendet. Die Carabinieri haben die Ermittlungen aufgenommen.

