Harte Trainingseinheit für die Atemschutzträger der Feuerwehr

Wie die Freiwillige Feuerwehr von Auer auf ihrem Facebook-Account erklärt, ist es besonders für die Atemschutzträger wichtig, immer wieder harte Trainingseinheiten durchzuführen.

Ein Teil dieser Praxis für das Atemschutz-Team in Auer sei die jährliche Absolvierung der Übungsstrecke im Zivilschutzzentrum in Neumarkt, so die Feuerwehr.

Dabei muss sich ein drei-Mann-Trupp samt schwerer Ausrüstung in völliger Dunkelheit durch einen enge Käfigstrecke kämpfen. Um Außenstehenden dieses kräftezehrende Training näher zu bringen, haben die Männer der FFW Auer ein kurzes Video zusammen- und online gestellt.

stol