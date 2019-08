Heftige Gewitter über Südtirol

In Bozen hagelte es am Dienstag rund 15 Minuten lang. - Foto: D

Ein Tief über den Britischen Inseln labile Luftmassen Richtung Alpen. Die Quellwolken werden rasch größer und am frühen Nachmittag bilden sich erste Gewitter, die bis zum Abend häufiger werden und auch heftig ausfallen können. Sie ziehen sich teils bis in die Nacht hinein.

Die ersten Gewitter ziehen nun durch den Vinschgau Richtung Osten. Stellenweise können sie kräftig ausfallen. pic.twitter.com/EbGMjdB2rz — Dieter Peterlin (@DieterPeterlin) August 6, 2019

Die ersten Gewitter sind bereits über den Vinschgau gezogen, die Unwetter ziehen nun Richtung Osten. Um kurz vor 14 Uhr zog ein heftiges Gewitter inklusive Sturmböen und etwa 5-minütigen Hagelschauer über die Landeshauptstadt Bozen. Die Hagelkörner waren etwa olivgroß.

Kaltfront in der Nacht auf Donnerstag

Am Mittwoch überwiegen die Wolken und bereits am Vormittag kann es erste Regenschauer geben. Am Nachmittag muss man mit einigen Gewittern rechnen. Spätestens im Laufe des Abends regnet es mit Durchzug einer Störung verbreitet. Die Höchstwerte gehen zurück, sie reichen von 21 bis 28 Grad. In der Nacht auf Donnerstag zieht eine Kaltfront durch.

Stabileres Wetter am Donnerstag

Der Donnerstag verläuft nach Auflockerung von Restwolken recht sonnig, am Nachmittag sind aber wieder ein paar Gewitter möglich. Am Freitag und Samstag überwiegt der Sonnenschein, die Gewitterneigung nimmt nachmittags nur leicht zu. Am Sonntag geht es recht sonnig weiter, Gewitter werden aber wieder etwas wahrscheinlicher. Die Temperaturen steigen Richtung Wochenende wieder kräftig an.

