Heftige Unwetter in Südtirol

Blitze, Donner und Regen wie aus Kübeln: Am Dienstagnachmittag öffneten sich die Himmelsschleusen über Südtirol. In Bozen führten mehrere Straßen große Mengen an Wasser.

Auch in Meran mussten mehrere Feuerwehren ausrücken: Ein Baum wurde entwurzelt und fiel auf ein Auto, auch an anderen Orten in der Passerstadt brachen Äste von den Bäumen.

Dort wo Gewitter gibt's starke Windböen aufgrund der raschen Abkühlung: Meran 77 km/h, Marling 66 km/h, Gargazon 57 km/h. In Bozen innerhalb einer Stunde von 31° runter auf 20°. (Bild: Meran Bahnhof, Daniel Hofer) pic.twitter.com/qepi5xers6 — Dieter Peterlin (@DieterPeterlin) 3. Juli 2018

Mure im Schnalstal, Hagel in Jenesien und Welschnofen

Die Feuerwehr von Katharinaberg rückte gegen 16 Uhr aus, um einen Erdrutsch zu beseitigen, der die Schnalstaler Landesstraße verlegte.

In Jenesien hagelte es am Nachmittag kurzzeitig, auch in Welschnofen fielen Hagelkörner.

Am Dienstag waren für das ganze Land Gewitter angesagt.

Wie Landesmeteorologe Dieter Peterlin erklärt, schlugen innerhalb von nur 3 Stunden 2000 Blitze ein.

2000 Blitzeinschläge allein in den letzten drei Stunden. Ein kleines aber kräftigs Gewitter zurzeit auch über der Landeshauptstadt mit Starkregen und etwas Hagel. pic.twitter.com/q8Vrg8ARhb — Dieter Peterlin (@DieterPeterlin) 3. Juli 2018

