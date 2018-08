Heißes August-Wochenende steht bevor

Am morgigen Freitag steigen die Temperaturen wieder, wie am heutigen Donnerstag, auf Höchstwerte von 23 bis 33 Grad Celsius. Allerdings nimmt die Gewitterneigung zu: Am Nachmittag bilden sich Haufenwolken und in der Folge kann mit Gewittern und Regenschauern rechnen.

32,8° heute in Branzoll. In den kommenden Tagen geht es ähnlich heiß weiter. pic.twitter.com/ZtKnMr8W1Z — Dieter Peterlin (@DieterPeterlin) 15. August 2018

Sonnig und sommerlich warm wird es auch am Wochenende: Die Temperaturen steigen auf 24 bis 33 Grad Celsius und im ganzen Land scheint die Sonne mit nur wenigen Quellwolken. Nachmittags und abends steigt die Schauer- und Gewitterneigung jeweils etwas an und in den nördlichen Tälern weht schwacher Föhn.

Zum Wochenbeginn steigen die Temperaturen am Montag und Dienstag sogar auf bis zu 34 Grad Celsius in den wärmsten Landesteilen.

