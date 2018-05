Heute wird die 30-Grad-Marke geknackt!

In einigen Orten Südtirols erreichen die Temperaturen bis zu 30 Grad. - Foto: shutterstock

Ein Zwischenhoch sorgt für beständigere Verhältnisse als es die letzten tage der Fall war.

Zwischen Meran und Salurn wird erstmals in diesem Jahr die 30-Grad-Marke erreicht, prophezeit Landesmeteorologe Dieter Peterlin euphorisch.

Nach Auflösung der Hochnebelfelder im Pustertal ist es schon am Vormittag sehr sonnig. Am Nachmittag bilden sich zwar einige Quellwolken, die Schauerneigung steigt aber nur leicht an. Die Temperaturen erreichen 23 bis 30 Grad.

Wetter am Wochenende

Am Wochenende bleibt es recht sonnig, nachmittags und abends muss man aber mit ein paar Gewittern rechnen. Es ist nach wie vor sommerlich warm mit Höchstwerten bis knapp 30 Grad.

Zu Beginn der nächsten Woche ändert sich an der Wetterlage wenig. Vormittags ist es freundlich, im Tagesverlauf bilden sich jeweils größere Quellwolken und in der Folge auch einige Schauer und Gewitter. Die Temperaturen gehen etwas zurück.

stol