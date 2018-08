Hitzewarnstufe rot in Bozen

Am Sonntag werden bis zu 33 Grad Celsius erwartet. Um ältere Personen zu unterstützen, die unter der Hitze besonders leiden, bietet die Landeshauptstadt Bürgern über 70 Jahren klimatisierte Räumlichkeiten in der Villa Europa, in der Mailandstraße 147, an. Dort wird auch ein Mensadienst angeboten.

Senioren können den Seniorennotruf 366 588 9066 wählen, um den Transfer in die „Villa Europa“ zu nutzen oder um sich Tipps für richtiges Verhalten während der Hitze zu holen. Der Dienst ist kostenlos.

stol