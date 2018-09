"Hötzywood" in der Landeshauptstadt

Einmal mehr ist er der große Star in der Landeshauptstadt: Filmreif wird derzeit die Geschichte von Ötzi in Bozen erzählt.

Am 19. September 1991 stießen Erika und Helmut Simon am Tisenjoch auf eine 5000 Jahre alte Mumie aus der Kupferzeit. Wie sich herausstellte, war der Fund eine Sensation, der in Bozen wenige Jahre später ein Museum gewidmet wurde.

Nun, 20 Jahre nach der Einrichtung des Archäologiemuseums, wird die Bozner Museumstraße zu Ehren des Mannes aus dem Eis in eine Art Film-Boulevard umgestaltet.

Bis zum 22. September dreht sich in der Altstadt vieles um Ötzi. In den Schaufenstern entlang der Museumstraße sind Rekonstruktionen von Ötzis Beifunden zu sehen. Gleichzeitig werden in einer Filmsprache auch Geschichten, Anekdoten und Kuriositäten rund um die Entdeckung und Konservierung der Gletschermumie erzählt.

Ganz im Stil des großen Vorbildes aus Los Angeles gibt es in der Museumstraße zudem einen besonderen "Walk of Fame", in dem nennenswerte Persönlichkeiten rund um Auffindung, Erforschung und Dokumentation des Mannes aus dem Eis Platz finden.

stol