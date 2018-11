Immer mehr Fünf-Sterne-Hotels

5-Sterne-Betriebe in Südtirol boomen. (Symbolfoto) - Foto: shutterstock

Vor 15 Jahren konnten sie noch an einer Hand abgezählt werden, jetzt sind es schon 30 an der Zahl. Die aktuellsten Zahlen zeigen: Der Trend zu immer mehr 5-Sterne-Hotels hält an.

Die Zahl der 5-Sterne-Hotels in Südtirol nimmt Jahr für Jahr stetig zu – seit die globale Finanzkrise von 2008 überstanden ist, sogar um jeweils 3 Häuser pro Jahr.

Z/ch